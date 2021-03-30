لأجل تخفيض السعر الى مايقارب النصف.. الباريسي يطلب نجم ريال مدريد في صفقة مبابي

2021/03/30 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، مساء اليوم الثلاثاء، اشتراطات نادي باريس سان جيرمان، للموافقة على بيع النجم كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

ونادي العاصمة الفرنسية باريس، يسعى إلى الحفاظ على مبابي البالغ من العمر 22 عامًا، خاصة أنه يقدم مستويات جيدة جدًا مع المدير الفني ماوريسيو بوكيتينو، خلال الآونة الماضية.

مبابي لديه عقد مع الباريسيين، ينتهي بحلول صيف عام 2022، مع رفضه حتى الآن، تجديد العقد، وسط مفاوضات مكثفة من إدارة العملاق الفرنسي، خوفًا من رحيل اللاعب نحو ريال مدريد.

ودومًا ما كان ضم مبابي، أحد أحلام المدير الفني زين الدين زيدان، كما يعد هدفًا رئيسيًا في أجندة الرئيس فلورينتينو بيريز.

وأشارت صحيفة ABC الإسبانية، أن النادي الباريسي قدم عرضًا إلى ريال مدريد، من أجل الموافقة على المضي قدمًا في صفقة كيليان مبابي

الصحيفة أوضحت أن،" سان جيرمان، اشترط إدراج البرازيلي فينيسيوس جونيور ضمن صفقة تبادلية مع مبابي، حيث من المتوقع أن تنخفض عندها المطالب المادية من 235 مليون يورو إلى 165 مليونًا

من جانبه، يرفض الريال، بتعليمات من زيدان، فكرة مغادرة الجناح البرازيلي صاحب الـ20 عامًا، نادي العاصمة الإسبانية مدريد، رغم انخفاض معدله التهديفي.

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