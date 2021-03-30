الكاظمي يحسم مصير الاتفاقية الصينية.. ويصدر قرارات مهمة

2021/03/30 | 20:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الثلاثاء، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوصى بالشروع بتنفيذ الاتفاقية الصينية، لأنها ستستغرق وقتا طويلا.

من جهة اخرى ذكر ناظم في المؤتمر الصحفي الاسبوعي لمجلس الوزراء تابعه NRT اليوم، (30 آذار 2021)، ان "الكاظمي أوصى بدعم البطاقة التموينية مع قدوم شهر رمضان، وهناك تدابير في وزارة التجارة باستيفاء الحصة التموينية الآن وفي بداية شهر رمضان".

وأضاف ناظم، ان "الحكومة مقبلة على الانفتاح في سياستها على البلدان، وانها ماضية في تأسيس مستقبل جديد للعراق يكون خلاله نقطة التقاء".

وبين ان "مجلس الوزراء قرر تطوير حقلي الزبير ومجنون لتصدير المزيد من النفط".

وذكر ناظم "لدينا إصابات عديدة متصاعدة ولقاحات متزايدة ونحتاج لبث الوعي لأخذ اللقاحات، وندعو إلى تشجيع المواطنين لأخذ اللقاح المضاد لكورونا"، مبينا ان "العالم متجه إلى استعادة الحياة الطبيعية مع تصاعد أخذ اللقاحات، وان مجلس الوزراء صوت على تمويل وزارة الصحة لشراء المزيد من اللقاحات".

ولفت إلى ان "مجلس الوزراء بحث افاق التعاون بين العراق ومصر والاردن في القمة الثلاثية، وان المشرق الجديد بين الدول يعد مشروعا تنمويا اقتصاديا يربط البلدان الثلاثة".

وأشار إلى ان "الحكومة وجهت بتشكيل فريق عمل لتهيئة الاستعدادات لاستضافة خليجي 25، وان استضافة خليجي 25 يعد حدثا مهما سيعين العراق على الانفتاح".

واختتم بالقول ان "الكاظمي وجه بالموافقة على طلبات الفنان محمد حسين عبد الرحيم".

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