2021/03/30 | 20:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بتهيئة مستلزمات استضافة خليجي 25 والشروع بالاتفاقية الصينية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بتهيئة مستلزمات استضافة خليجي 25 والشروع بالاتفاقية الصينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).