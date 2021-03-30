2021/03/30 | 20:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط بنحو 2 بالمائة خلاال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليهبط "برنت" أدنى 64 دولاراً، مع تلاشي مخاوف نقص الإمدادات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تهبط 2%.. و"برنت" أدنى 64 دولاراً) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تهبط 2%.. و"برنت" أدنى 64 دولاراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).