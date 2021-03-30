مساعدة السوريين.. تحذير من

2021/03/30 | 20:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الوقت الحالي ليس مناسبا لخفض المساعدات الدولية إلى سوريا"، يقول منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، ماروك لوكوك، حيث أن السوريين عاشوا 10 سنوات من "الموت والدمار والنزوح والمرض والرهبة واليأس".

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