المالية تحدد أسباب ارتفاع المواد الغذائية في الأسواق

2021/03/30 | 20:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعحددت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية.وقال المكتب الاعلامي لوزارة المالية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "عملت بمتابعة مستمرة لملاحظة أثر تغير سعر الصرف في الأسواق المحلية، حيث عقدت عدة اجتماعات مع مسؤولين من الحكومة وممثلين عن القطاع الخاص والصناعيين، لغرض مناقشة المتغيرات الحاصلة بأثر تغير سعر الصرف بحركة الأسواق المحلية والعمل على حماية الطبقات الفقيرة".وأضاف، أن "وزارة التخطيط نشرت إحصائية تضمنت "486" صنفا من المواد الغذائية بينت أثر تغيير الأسعار بين شهر تشرين الثاني لسنة 2020 وشهر شباط لسنه 2021 عليها، حيث أوضحت أن التغيير بالأسعار كان طفيفا ليس بأثر أسعار الصرف"، مبينا أن "هناك تجارا يحاولون تحقيق المنفعة الربحية من خلال ربط سعر الصرف بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية".وتابع أنها "تأمل من الجهات ذات العلاقة أخذ دورها بمراقبة حركة أسعار الأسواق المتفاوتة لمنع التلاعب بقوت المواطنين".

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