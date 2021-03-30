  الحزب الشيوعي وسائرون، أجمل تحية وتهنئة بذكرى التأسيس، ملاحظات واقتراحات إلى رفيقاتي ورفاقي الأعزة - رزكار عقراوي

2021/03/30 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رزكار_عقراوي تاريخ الحزب الشيوعي العراقي وعموم الشيوعيين واليساريين حافل ومجيد بإيجابياته وسلبياته لما كان لهم من دور مؤثر في المجتمع العراقي، حيث ساهموا في نشر الأفكار اليسارية والمدنية والعلمانية والعدالة الاجتماعية وحقوق المرأة وترسيخ الكثير من القوانين المدنية والقيم الإنسانية.



ومازال التاريخ شاهدا على بطولات وتضحيات الشيوعيين واليساريين بمختلف اتجاهاتهم وأحزابهم أمام قوى الدكتاتورية والاستبداد والظلا ......





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