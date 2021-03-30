2021/03/30 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاروق هلال: إنطلقت من محاكاة عبد الوهاب الى بلورة ذاتي الفنان هو إنسان متفوّق بدءاً من وعيه بغداد – محمد اسماعيل أنارت أغنية أم كلثوم “وما نيل المطالب بالتمني” طريق الفن أمام الموسيقار فاروق هلال، وهو يضع قدمه على موطئ الخطوة الاولى، بعمر الستة عشر عاما، قلقا لرفض والده دخوله معهد الفنون الجميلة.قال الموسيقار […]

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