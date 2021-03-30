2021/03/30 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خوري يستعد لدخول القفص الذهبي رزق الله تؤيّد المشاهد الجريئة في الدراما بيروت – الزمان خلال حلولها ضيفة على برنامج (المواجهة) كشفت الممثلة اللبنانية كارين رزق الله أنها تؤيد المساكنة ولا تعارض القبلات والمشاهد الجريئة في الأعمال الدرامية.وجاء ذلك في معرض ردها على سؤال حول مدى قبولها العلاقة قبل الزواج حيث أجابت بـ”نعم”.وعما […]

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