2021/03/30 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنون تتابع صيانة الأعمال المتحفية المتضرّرة بغداد – قحطان عدنان اطلع المدير العام لدائرة الفنون العــــــــــــامة علي عويد على سير عمل صيانة الاعمال المتحفية المتضـررة، خلال زيارته شعبة صيانة الاعمال الفنـــــية، الاثنين الماضي.وتابع مراحل صيانة وترميم النفائس الفنية لكبار رواد الفن التشكيلي العراقي.ودعا الى ضرورة توخي الحذر اثناء الصيانة، حفاظاً على قيمة الاعمال […]

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