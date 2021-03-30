المالية تصدر بياناً حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق

2021/03/30 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة المالية، الثلاثاء، عن إحصائية بأسعار المواد الغذائية بين شهر تشرين الأول 2020 وشهر شباط 2021، فيما اشارت الى ان التغيير بالأسعار كان طفيفا بسبب محاولة بعض التجار تحقيق المنفعة الربحية من خلال ربط سعر الصرف بارتفاع الأسعار.وقالت الوزارة في بيان، انها "عملت بمتابعة مستمر لملاحظة أثر تغير سعر الصرف في الأسواق المحلية حيث عقدت عدة اجتماعات مع مسؤولين الحكومة و ممثلين عن القطاع الخاص والصناعيين لغرض مناقشة المتغيرات الحاصلة باثر تغير سعر الصرف بحركة الأسواق المحلية والعمل على حماية الطبقات الفقيرة".واضاف البيان ان "وزارة التخطيط نشرت إحصائية تضمنت "486" صنفا من المواد الغذائية بينت إثر تغيير الأسعار بين شهر تشرين الثاني لسنة 2020 وشهر شباط لسنه 2021، حيث أوضحت ان التغيير بالأسعار كان طفيفا ليس بأثر أسعار الصرف وانما هناك تجار تحاول تحقيق المنفعة الربحية من خلال ربط سعر الصرف بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية".ووعبرت الوزارة عن أملها "من الجهات ذات العلاقة اخذ دورها بمراقبة حركة أسعار الأسواق المتفاوتة لمنع التلاعب بقوت المواطنين".

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