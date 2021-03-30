2021/03/30 | 20:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن أسباب ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الأسواق نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار.وقال المكتب الاعلامي لوزارة المالية في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” انها “عملت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تصدر بياناً بشأن سعر صرف الدولار المركز الخبري الوطني.

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