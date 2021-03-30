البنك المركزي يحسم الجدل بشأن سعر صرف الدولار بصورة نهائية

2021/03/30 | 20:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حسم البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، الدل حول سعر صرف الدينار مقابل الدولار، والمطالبة بتخفيضه مؤكدا انه "لا عودة للسعر السابق، ولن يتم تخفيض السعر بأي حال من الأحوال.

وقال مدير عام المحاسبة بالبنك، إحسان شمران، في تصريح صحفي، تابعه NRT عربية، إن "السعر الحالي للدولار معقول جدا، وبالتالي فان البنك استقر عليه، وإن أي قرار بتخفيضه، يعني اتجاهنا إلى مذبحة اقتصادية"، مبينا أن "خفضه يعتبر خطيئة كبرى لن يتجه لها البنك المركزي".

ودعا شمران الى "إنهاء" ما أسماها بـ "المهاترات والصيحات التي تنادي بإعادة السعر السابق"، مبينا أن "هذا الأمر لا يستند إلى أي رؤية اقتصادية..



رغم سلامة نوايا من يطالبون بذلك".

واضاف، أن "تلك التصريحات تساهم في عدم استقرار السعر كون الأخبار واختلافها يساهم في عدم الثقة في سوق الصرف واستقرارها".

واعتبر شمران، وهو مستشار لمحافظ البنك المركزي، أن "عملية رفع الدولار مقابل الدينار تأخرت كثيرا لكون هذا الأمر ساهم في حماية المنتج المحلي إضافة إلى أن عملية الرفع زادت من الكلف المالية للدول المصدرة للعراق بنسبة 22 في المئة ما يساهم هذا الأمر بزيادة التنافس بين المنتج المستورد والمنتج المحلي".

واوضح، أن "حتى شبهات غسيل الأموال هي الأخرى انتهت مع رفع الدولار وهذا من أهم الفوائد التي حصل عليها العراق جراء عملية تغيير عملية الصرف".

وكشف مدير عام المحاسبة بالبنك المركزي عن "حصول المالية العامة على نحو 10 ترليون دينار جراء عملية رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وبالتالي يفترض الآن على تلك الوزارة تخصيص نحو 20 إلى 30 بالمئة من المبلغ المستحصل (10 ترليون) لغرض توزيعها على المواطنين الذين هم ضمن خط الفقر، واليوم نزلوا تحت هذا الخط، والبالغ عددهم نحو عشرة ملايين مواطن، كمنح مالية، وهذا ضمن تفاهمات البنك المركزي مع الوزارة بشأن عملية تغيير سعر صرف العملة".

وكان البنك المركزي العراقي قد اعلن في كانون الاول الماضي خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار من 1180 دينارا للدولار إلى 1460 دينار.

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