داقوق.. أرتفاع نسبة الشفاء بفايروس كورونا

2021/03/30 | 20:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر طبي في مستشفى داقوق العام اليوم الثلاثاء، عن أرتفاع نسبة الشفاء بفايروس كورونا في المدينة.

وقال المصدر في تصريح لـ PUKmedia أن عدد الأصابات بفايروس كورونا في داقوق قد أنخفضت بشكل كبير وزادت عدد المتعافين بنسبة كبيرة جدا وهناك أعداد كثيرة قد تماثلوا للشفاء ولا توجد حالات وفاة في المدينة وأطرافها.

وأضاف، بعد وصول اللقاح المضاد الى المدينة بدأنا بتلقيح المواطنين به وهناك أستقبال جيد جدا من قبل المواطنين لهذا اللقاح و يتوافدون بشكل جيد لمستشفانا لغرض أخذ اللقاح وتلقيهم به.

PUKmedia عمر اواره

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