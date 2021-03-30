صندوق النقد يعتزم رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

2021/03/30 | 20:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: يعتزم صندوق النقد الدولي رفع توقعاته للنمو العالمي هذا العام، مع تحذيرات باستمرار قدر كبير من عدم اليقين.وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا

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