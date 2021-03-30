2021/03/30 | 20:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزراء خارجية دول التحالف الدولي لهزيمة داعش، الثلاثاء، على "التزامهم بتعزيز التعاون لضمان عدم قدرة التنظيم" الإرهابي على "إعادة تشكيل أي جيب إقليمي أو الاستمرار في تهديد أوطان وشعوب ومصالح التحالف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يؤكد استمرار خطر داعش.. ويدين هجمات بغداد وأربيل وعين الأسد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي يؤكد استمرار خطر داعش.. ويدين هجمات بغداد وأربيل وعين الأسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).