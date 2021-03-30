محافظ النجف يتلقى أول جرعة من لقاح كورونا (صورة)

2021/03/30 | 20:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تلقى محافظ النجف لؤي الياسري، الثلاثاء، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا.

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وذكر اعلام المحافظة في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 اذار 2021)، ان "المحافظ الياسري تلقى جرعة من لقاح استرازينكا المضاد لفيروس كورونا".

وتلقى اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، الثلاثاء، لقاح كورونا.

وذكر رسول في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 اذار 2021)، "تلقيت اليوم جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا"، داعياً "المواطنين الى اخذ اللقاح حفاظاً على سلامتهم".

وتقدم رسول بـ "الشكر لكل الفرق العاملة على تقديم اللقاحات في وزارة الصحة".

ودعت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، الاثنين، المواطنين للتطعيم والوقاية من الجائحة بعد تلقيها اللقاح.

وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 آذار 2021)، أن "الوزيرة دعت جميع العراقيين سيما النازحين واللاجئين في المخيمات لأخذ اللقاح للوقاية من فايروس كورونا"، فيما أعربت عن "أملها بأن تعود الحياة الى طبيعتها ويعيش الناس بحرية وينتهي هذا الكابوس الذي أفقدنا الأحباب".

وأكدت الوزيرة "موثوقية اللقاحات كونها تمر عبر لجان ومختبرات علمية رصينة يعمل عليها مختصون بهذا المجال للتحقق من سلامة اللقاح".

وأشادت جابرو بـ "خطط وزارة الصحة لتطعيم الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة".

وقالت أن "اللقاح سيشمل 500 ألف نازح ولاجئ " ، معربة عن "شكرها وتقديرها للجيش الأبيض الذي جعل النازحين وسلامتهم ضمن أهم اهتماماته ولم يقصر يوماً في تقديم الرعاية الصحية لفئات عناية الوزارة".

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