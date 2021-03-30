2021/03/30 | 20:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، ان التغيير بالأسعار كان طفيفا وليس بأثر أسعار الصرف، إنما هناك تجار يحاولون تحقيق المنفعة الربحية من خلال ربط سعر الصرف بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية

وقالت الوزارة في بيان صحفي، “نعمل على متابعة أثر تغير سعر الصرف في الأسواق المحلية”، مبينة انه “عقدنا عدة اجتماعات مع مسؤولين الحكومة وممثلين عن القطاع الخاص والصناعيين لغرض مناقشة المتغيرات الحاصلة“.

واضافت الوزارة، ان “وزارة التخطيط نشرت إحصائية تضمنت 486 صنفا من المواد الغذائية بينت إثر تغيير الأسعار بين شهر تشرين الثاني لسنة 2020 وشهر شباط لسنة 2021“، لافتة الى ان “التغيير بالأسعار كان طفيفا وليس بأثر أسعار الصرف، إنما هناك تجار يحاولون تحقيق المنفعة الربحية من خلال ربط سعر الصرف بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية”.

واكدت، “نأمل من الجهات ذات العلاقة أخذ دورها بمراقبة حركة أسعار الأسواق المتفاوتة لمنع التلاعب بقوت المواطنين“.

التالي

منذ يوم واحد

انخفاض شديد في سعر الذهب

منذ 5 أيام

جلسات مسائية في سوق العراق للأوراق المالية

منذ 6 أيام

أسعار النفط تواصل مكاسبها

منذ أسبوع واحد

وزير المالية يوعز بمنح القروض للمشاريع واعادة النظر بآليات الاقراض

منذ أسبوع واحد

لمواجهة كورونا..



البنك المركزي يُضيف خاصية جديدة للأوراق النقدية

منذ أسبوع واحد

البنك المركزي يعلق على تغيير سعر الصرف

منذ أسبوع واحد

التجارة تعلن البدء بتجهيز وجبة جديدة من مادة زيت الطعام

منذ أسبوعين

وزارة المالية تشكل لجنة بالتنسيق مع البنك المركزي للرقابة والاشراف على المصرف الزراعي

منذ أسبوعين

بريق الذهب يخفت بسبب التعافي الاقتصادي العالمي

منذ 3 أسابيع

الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي بخمسة محاصيل

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية: تجار يحاولون تحقيق المنفعة من خلال ربط سعر الصرف بارتفاع الأسعار في الأسواق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية: تجار يحاولون تحقيق المنفعة من خلال ربط سعر الصرف بارتفاع الأسعار في الأسواق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).