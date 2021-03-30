2021/03/30 | 20:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال،

اليوم الثلاثاء، على إكتمال تنسيق

الجهود لاستقبال وفد لجنة الاتحاد

الخليجي الخاصة بدراسة ملفات إستضافة

بطولة خليجي 25.

وذكر درجال في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجال: جاهزون لاسنقبال وفد اللجنة الخاصة بدراسة ملفات خليجي 25 بالبصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجال: جاهزون لاسنقبال وفد اللجنة الخاصة بدراسة ملفات خليجي 25 بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).