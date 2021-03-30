الصحة تعلن المصادقة على مقررات اللجنة المركزية لمنح مخصصات العاملين في الوزارة

2021/03/30 | 20:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء،

المصادقة على مقررات اللجنة المركزية

لمنح مخصصات العاملين في الوزارة.

وذكرت الصحة، في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، أنه "استنادا الى

توجيهات وزير الصحة و ال

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