شيعة العراق ..... الجمهورية الاسلامية والخيارات الصعبة

2021/03/30 | 21:01 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الخرسان

ارتبط العراق وجارته ايران بعلاقات وأواصر يحكمها التاريخ والجغرافيا والمصالح المتشابكة الممتدة الى قرون سحيقة سبقت الاسلام ...



وازدادت ابعاد تلك العلاقة بين العراق وجارته ايرانبعلاقات وأواصر يحكمها التاريخ والجغرافيا والمصالح المتشابكة الممتدة الى قرون سحيقة سبقتالاسلام ...



وازدادت ابعا...

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