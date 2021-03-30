2021/03/30 | 21:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشفت مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن “خطأ” وصفته بالفادح يحول المتعاطين الموقوفين إلى تجار مروجين للمخدرات، على حد قولها.وقال مدير قسم المخدرات والمؤثرات العقلية ،العميد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مخدرات البصرة تكشف عن خطأ “فادح” يحول المتعاطين إلى تجار المركز الخبري الوطني.

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