2021/03/30 | 21:07 - المصدر: بغداد اليوم

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أعربت الولايات المتحدة و13 دولة حليفة لها في بيان الثلاثاء عن "قلقها المشترك" حيال تقرير منظمة الصحة حول منشأ فيروس كورونا المستجد، وحثت الصين على السماح للخبراء "بوصول كامل" إلى كل البيانات.وقالت الحكومة الأمريكية مع الدول الأخرى وبينها المملكة المتحدة وإسرائيل وكندا واليابان وأستراليا والدنمارك، فضلاً عن النروج: "من الضروري أن نعبر عن قلقنا المشترك من أن دراسة الخبراء الدوليين حول منشأ فيروس سارس-كوف-2 تأخرت بشكل كبير ولم تحصل بشكل كامل على البيانات والعينات الأصلية".

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