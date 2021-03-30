قيادي بالفتح يرد على إتهام تحالفه بعرقلة تمرير الموازنة ويحدد موعدين متوقعين لتمريرها

2021/03/30 | 21:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادرد القيادي في تحالف الفتح غضنفر البطيخ، اليوم الثلاثاء (30 آذار 2021)، على الإتهامات الموجهة للتحالف بتعطيل تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2021، من خلال وضع شروط تعجيزية خلال عملية التفاوض والحوار مع القوى السياسية.وقال البطيخ، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هذه الاتهامات غير صحيحة وهي مجرد شائعات تهدف إلى التسقيط السياسي ليس إلا"، مبينا إن "تحالف الفتح يمثل جمهور محافظات الوسط والجنوب، ومن واجبه المطالبة بحقوق المواطنين بهذه المحافظات، فضلاً عن وجود مشاريع وفقرات عليها الكثير من الملاحظات تستلزم التعديل في الموازنة لورود مخالفات فيها".وبين إن "مشروع قانون موازنة سنة 2021، سوف يمرر، بعد تقديم القوى السياسية، بما فيها تحالف الفتح لتنازلات فيما بينها، وإذا لم تمرر الأسبوع الحالي، فقد يكون التمرير خلال الأسبوع المقبل، كحد أقصى".وأكد إن "الحوارات مستمرة وجارية لحسم الخلافات والاتفاق النهائي على آخر صيغة للموازنة".

وتتهم كتل وأحزاب سياسية، النواب التابعين لتحالف الفتح بالسعي إلى تعطيل تمرير موازنة 2021 لأسباب سياسية من بينها عرقلة عمل الحكومة .

وخلال جلسة مجلس الوزراء، لهذا اليوم، دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الابتعاد عن ’’المزايدات’’ في قضية سعر صرف الدولار مشيرا الى ان القرار تم اتخاذه من قبل البنك المركزي وفق "رؤية واستراتيجية هادفتين".وقال الكاظمي في بيان، إن "التحديات مستمرة في البلد بسبب طبيعة الاوضاع ما يتطلب تكاتف وتعاون الجميع لتجاوزها".



واضاف "وبدأنا نلمس النتائج على نمو الاحتياطي النقدي، وعلى تصنيف العراق الائتماني دوليا بعد تخفيض قيمة الدينار".ومضى الكاظمي بالقول أنه "يتطلع الى الاسراع في اقرار قانون الموازنة الاتحادية، وما تحتويه من فقرات تعالج احتياجات الطبقات الاكثر فقرا، وتدعم المشاريع الخدمية ذات المساس بحياة المواطن".

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