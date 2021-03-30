2021/03/30 | 21:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط.. متهم "بالإرهاب" هارب منذ 17 عاماً في قبضة الشرطة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/30 | 21:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط.. متهم "بالإرهاب" هارب منذ 17 عاماً في قبضة الشرطة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واسط.. متهم "بالإرهاب" هارب منذ 17 عاماً في قبضة الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).