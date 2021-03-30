المالية توضح سبب ارتفاع الاسعار.. ليس الدولار!

2021/03/30 | 21:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة المالية، الثلاثاء، تسجيل تغيير طفيف في الأسعار، مبينة انه ليس بسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار، وانما هناك تجار تحاول تحقيق المنفعة الربحية من خلال الربط بينهما.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (30 آذار 2021)، انها "عملت بمتابعة مستمرة لملاحظة أثر تغير سعر الصرف في الأسواق المحلية حيث عقدت عدة اجتماعات مع مسؤولين الحكومة وممثلين عن القطاع الخاص والصناعيين لغرض مناقشة المتغيرات الحاصلة باثر تغير سعر الصرف بحركة الأسواق المحلية والعمل على حماية الطبقات الفقيرة".

وأضاف البيان، "وقد نشرت وزارة التخطيط إحصائية تضمنت (486) صنفا من المواد الغذائية بينت إثر تغيير الأسعار بين شهر تشرين الثاني لسنة 2020 وشهر شباط لسنه 2021، حيث أوضحت ان التغيير بالأسعار كان طفيفا ليس بأثر أسعار الصرف وانما هناك تجار تحاول تحقيق المنفعة الربحية من خلال ربط سعر الصرف بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية".

واختتم البيان بالقول ان "وزارة المالية تأمل من الجهات ذات العلاقة اخذ دورها بمراقبة حركة أسعار الأسواق المتفاوتة لمنع التلاعب بقوت المواطنين".

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