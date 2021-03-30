الحلبوسي يعلن عن جلسة غداً للتصويت على الموازنة

2021/03/30 | 21:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الثلاثاء، عن جلسة غداً للتصويت على الموازنة، فيما طرح طلب بحل البرلمان وقالت رئاسة المجلس في بيان “يعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 من الخطوات المهمة، لما له من مساس بمصالح المواطن، ولما يحمله من فقرات تعالج احتياجاته بشكل مباشر، فضلا عن تمكين الحكومة من […]

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