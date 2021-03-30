ناظم: تمويل وزارة الصحة لشراء المزيد من لقاحات كوروما

2021/03/30 | 21:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس الوزراء الاتحادي، يوم الثلاثاء، على تمويل وزارة الصحة في الحكومة الاتحادية لشراء المزيد من لقاحات كورونا.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم خلال مؤتمر صحافي، إن "لدينا إصابات عديدة متصاعدة ولقاحات متزايدة ونحتاج لبث الوعي لأخذ اللقاحات"، داعياً إلى "تشجيع المواطنين لأخذ اللقاح المضاد لكورونا".

وأضاف أن "العالم متجه إلى استعادة الحياة الطبيعية مع تصاعد أخذ اللقاحات"، مشيراً الى أن "مجلس الوزراء صوت على تمويل وزارة الصحة لشراء المزيد من اللقاحات".

وفي شأن ثان، أوضح ناظم إن "الحكومة وجهت بتشكيل فريق عمل لتهيئة الاستعدادات لاستضافة خليجي 25"، مبينا إن "مجلس الوزراء قرر تطوير حقلي الزبير ومجنون لتصدير المزيد من النفط"، معتبراً أن "المشرق الجديد بين العراق ومصر والأردن يعد مشروعاً تنموياً اقتصادياً يربط البلدان الثلاثة".

وتابع، ان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، "أوصى بالشروع في تنفيذ الاتفاقية الصينية لأنها ستستغرق وقتاً طويلاً"، مشيرا الى أن "الحكومة مقبلة على الانفتاح في سياستها على البلدان"، مردفا، ان "الحكومة ماضية في تأسيس مستقبل جديد للعراق يكون خلاله نقطة التقاء".

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