المكتب السياسي للـ ا. و. ك يوجه برقية تهنئة الى الحزب الشيوعي

2021/03/30 | 21:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الثلاثاء، برقية تهنئة الى ئريس وكوادر الحزب الشيوعي بمناسبة مرور الذكرى الـ 87 لتأسيسه.

وجاء في البرقية: بتحية حارة، وباسم المكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، نهنئكم بمناسبة الذكرى الـ 87 على تأسيس حزب المناضلين، الحزب الشيوعي العراقي والكوردستاني.

ان حزبكم المناضل وخلال تأريخه الكفاحي ومن اجل تحقيق الاهداف الوطنية والديمقراطية للشعب العراقي الحق المشروع لشعب كوردستان، قدم الكثير من التضحيات.

ان الاتحاد الوطني الكوردستاني يحرض على تطوير العلاقات الصديقة مع حزبكم المناضل، وخلال السنوات المنصرمة، وخلال المراحل الصعبة من نضال تحرير الوطن والديمقراطية والتقدم والعدالة المجتمعية، كنا جنب الى جنب في الخنادق والمواقف.

نأمل ان نكون في هذه المرحلة من النضال ايضا، ان نعمل وجميع القوى السياسية، من منطلق المسؤولية والواجب الوطني والديمقراطي المشترك، وان نحافظ على الوئام بيننا وان نعمل على تطوير تقديم الخدمات لشعبنا وكذلك تحقيق الاهداف والمهام المشتركة.

مرة أخرى نهنئكم بالمناسبة، ونبعث سلام وفاء الى ارواح شهداؤكم الابرار وجميع شهداء كوردستان.

المكتب السياسي

للاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia ترجمة

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