2021/03/30 | 21:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت وزارة المالية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية.وقال المكتب الاعلامي لوزارة المالية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "عملت بمتابعة مستمرة لملاحظة أثر تغير سعر الصرف في …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("المالية" العراقية تكشف أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("المالية" العراقية تكشف أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).