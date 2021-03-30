متوعداً بنشر اسماء الغياب.. الحلبوسي يوجه رسالة الى النواب عشية جلسة تمرير الموازنة وحل البرلمان

2021/03/30 | 21:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

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يعد تشريع قانون الموازنة العامة

الاتحادية للسنة المالية 2021 من الخطوات

المهمة، لما له من مساس بمصالح المواطن،

ولما يحمله من فقرات تعالج احتياجاته

بشكل مباشر، فضلا عن تمكين الحكومة من

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