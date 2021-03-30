2021/03/30 | 21:36 - المصدر: عين العراق
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحلبوسي يدعو النواب لحضور جلسة التصويت على موازنة 2021 يوم غد الأربعاء ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الثلاثاء 30 مارس 2021 | 09:14 مساءً
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الحلبوسي يدعو النواب لحضور جلسة التصويت على موازنة 2021 يوم غد الأربعاء
الحلبوسي يدعو النواب لحضور جلسة التصويت على موازنة 2021 يوم غد الأربعاء
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحلبوسي يدعو النواب لحضور جلسة التصويت على موازنة 2021 يوم غد الأربعاء ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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