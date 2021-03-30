الصحة تدعو المواطنين للإقبال على لقاح كورونا: لم تسجل أية أعراض شديدة

2021/03/30 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان صادر من وزارة الصحة والبيئة

يشير الموقف الوبائي في العراق الى تسجيل ٣٨٥٣٦ أصابة خلال الاسبوع المنصرم وهو اعلى معدل سجل في العراق منذ بدء الجائحة ، في ظل أستمرار التهاون والاستهانة في الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين من عدم ارتداء الكمام و ازدياد التجمعات البشرية في مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص بالرغم من اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين والمتابعة المستمرة من قبل الفرق الصحية الوقائية .

ان استمرار الاستهانة بالاجراءات الوقائية بهذا الشكل قد يسبب تصاعد نسب الاصابات الى الحد الذي قد يشكل خطورة على مؤسساتنا الصحية من حيث القدرة على استيعاب الحالات وهذا يؤدي الى عواقب وخيمة وخطيرة على منظومة الامن الصحي .

لقد أتفق خبراء الصحة العامة في العالم على أهمية الحد من انتشار الوباء والسيطرة عليه من خلال التحصين باللقاح.

أن وزارة الصحة والبيئة بالتعاون مع الجهات الساندة أطلقت الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد ١٩ من خلال توزيع لقاح استرازنيكا- اكسفورد المقر من قبل منظمة الصحة العالمية على مراكزنا الصحية المخصصة لاعطاء اللقاح في كافة محافظات العراق ،

ولقد باشرت ملاكاتنا البطلة منذ يوم السبت ٢٧ اذار في اعطاء اللقاح للمواطنين وسجل أقبال جيد من قبل المواطنين حيث وصل عدد الذين تلقوا اللقاح اكثر من ٤٤ الف مواطن لحد الان ، ليرتفع العدد الكلي الملقحين في العراق الى اكثر من ٥٦ الف مواطن بدون تسجيل اي مضاعفات شديدة لحد الان.

نشكر ونثمن استجابة المواطنين الذين استلموا اللقاح لاحساسهم بالمسؤولية لحماية انفسهم وحماية الاخرين ونؤكد على ضرورة أخذ الجرعة الثانية في موعدها المحدد لضمان حصول المواطن على المناعة التامة بعد اسبوعين من الجرعة الثانية ، والتي ستمكن المواطن من ترك أرتداء الكمام وعدم التقيد بالتباعد البدني عند تواجده مع نظرائه من الملقحين الذين انهوا الجرعة الثانية.





نهيب بالمواطنين الى الاسراع في التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية لضمان الحصول على موعد محدد للتلقيح او التوجه الى المراكز الصحية مباشرة لتسجيل انفسهم و أخذ اللقاح.

أن وزارة الصحة و البيئة تؤكد على فعالية ومأمونية اللقاحات التي توفرها للمواطنين والتي تم أعتمادها من قبل المنظمات الصحية العالمية ، علما أن عدد الملقحين الكلي في العالم لحد الان قد بلغ اكثر ٥٨٠ مليون شخص .

نكرر شكرنا لابطال الجيش الابيض في جهودهم الكبيرة منذ بدء الجائحة لتقديم الخدمات الوقائية و العلاجية لمرضانا الاعزاء والسهر على رعايتهم أبتداءا من الابطال العاملين في المستشفيات و مراكز علاج كورونا ، وأبطال المراكز الصحية في جهودهم لتوزيع اللقاح على المواطنين وابطال الرقابة الصحية الذين يتابعون تطبيق الاجراءات الوقائية في الاسواق والمحلات والمولات والازقة وملاكاتنا البطلة التي تقوم بالتحري الفعال في المناطق ذات الخطورة العالية والمرابطة في المختبرات لاجراء الفحوصات المختبرية على مدار الساعة. نكرر شكرنا لكل الجهات الداعمة لجهود وزارة الصحة والبيئة في السيطرة على الوباء و استدامة الخدمات الصحية في مؤسساتنا . الرحمة والغفران لشهداء الجيش الابيض

والشفاء العاجل لكل المرضى الاعزاء

حمى الله العراق وشعبه من كل سوء

وزارة الصحة والبيئة الثلاثاء ٣٠ اذار ٢٠٢١

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