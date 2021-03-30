الصحة تدعو المواطنين للإقبال على لقاح كورونا: لم تسجل أية أعراض شديدة

بيان صادر من وزارة الصحة والبيئة
يشير الموقف الوبائي في العراق الى تسجيل ٣٨٥٣٦ أصابة خلال الاسبوع المنصرم وهو اعلى معدل سجل في العراق منذ بدء الجائحة ، في ظل أستمرار التهاون والاستهانة في الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين من عدم ارتداء الكمام و ازدياد التجمعات البشرية في مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص بالرغم من اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين والمتابعة المستمرة من قبل الفرق الصحية الوقائية .
ان استمرار الاستهانة بالاجراءات الوقائية بهذا الشكل قد يسبب تصاعد نسب الاصابات الى الحد الذي قد يشكل خطورة على مؤسساتنا الصحية من حيث القدرة على استيعاب الحالات وهذا يؤدي الى عواقب وخيمة وخطيرة على منظومة الامن الصحي .
لقد أتفق خبراء الصحة العامة في العالم على أهمية الحد من انتشار الوباء والسيطرة عليه من خلال التحصين باللقاح.
أن وزارة الصحة والبيئة بالتعاون مع الجهات الساندة أطلقت الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد ١٩ من خلال توزيع لقاح استرازنيكا- اكسفورد المقر من قبل منظمة الصحة العالمية على مراكزنا الصحية المخصصة لاعطاء اللقاح في كافة محافظات العراق ،
ولقد باشرت ملاكاتنا البطلة منذ يوم السبت ٢٧ اذار في اعطاء اللقاح للمواطنين وسجل أقبال جيد من قبل المواطنين حيث وصل عدد الذين تلقوا اللقاح اكثر من ٤٤ الف مواطن لحد الان ، ليرتفع العدد الكلي الملقحين في العراق الى اكثر من ٥٦ الف مواطن بدون تسجيل اي مضاعفات شديدة لحد الان.
نشكر ونثمن استجابة المواطنين الذين استلموا اللقاح لاحساسهم بالمسؤولية لحماية انفسهم وحماية الاخرين ونؤكد على ضرورة أخذ الجرعة الثانية في موعدها المحدد لضمان حصول المواطن على المناعة التامة بعد اسبوعين من الجرعة الثانية ، والتي ستمكن المواطن من ترك أرتداء الكمام وعدم التقيد بالتباعد البدني عند تواجده مع نظرائه من الملقحين الذين انهوا الجرعة الثانية.
نهيب بالمواطنين الى الاسراع في التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية لضمان الحصول على موعد محدد للتلقيح او التوجه الى المراكز الصحية مباشرة لتسجيل انفسهم و أخذ اللقاح.
أن وزارة الصحة و البيئة تؤكد على فعالية ومأمونية اللقاحات التي توفرها للمواطنين والتي تم أعتمادها من قبل المنظمات الصحية العالمية ، علما أن عدد الملقحين الكلي في العالم لحد الان قد بلغ اكثر ٥٨٠ مليون شخص .
نكرر شكرنا لابطال الجيش الابيض في جهودهم الكبيرة منذ بدء الجائحة لتقديم الخدمات الوقائية و العلاجية لمرضانا الاعزاء والسهر على رعايتهم أبتداءا من الابطال العاملين في المستشفيات و مراكز علاج كورونا ، وأبطال المراكز الصحية في جهودهم لتوزيع اللقاح على المواطنين وابطال الرقابة الصحية الذين يتابعون تطبيق الاجراءات الوقائية في الاسواق والمحلات والمولات والازقة وملاكاتنا البطلة التي تقوم بالتحري الفعال في المناطق ذات الخطورة العالية والمرابطة في المختبرات لاجراء الفحوصات المختبرية على مدار الساعة. نكرر شكرنا لكل الجهات الداعمة لجهود وزارة الصحة والبيئة في السيطرة على الوباء و استدامة الخدمات الصحية في مؤسساتنا . الرحمة والغفران لشهداء الجيش الابيض
والشفاء العاجل لكل المرضى الاعزاء
حمى الله العراق وشعبه من كل سوء
وزارة الصحة والبيئة الثلاثاء ٣٠ اذار ٢٠٢١
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