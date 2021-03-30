الليرة التركية تهبط 2% بعد إقالة نائب محافظ البنك المركزي

2021/03/30 | 21:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت الليرة التركية بنحو 2 بالمائة أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد إقالة نائب محافظ البنك المركزي التركي.

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