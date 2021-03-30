برئاسة الكاظمي .. NRT ينشر أعضاء لجنة اعمار الموصل

2021/03/30 | 21:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مراسلنا، اليوم الثلاثاء، بصدور امر ديواني بتشكيل لجنة عليا لاعمار الموصل برئاسة الكاظمي.

1- رئيس الوزراء ....رئيسا للجنة

2- وزير المالية عضوا

3- وزير التخطيط .



عضوا

4- وزير البلديات والاسكان عضوا

5- مدير مكتب رئيس الوزراء عضوا

6- الامين العام لمجس الوزراء عضوا

7- محافظ نينوى عضوا

8- رئيس صندوق اعمار المناطق المحررة عضوا

9- رئيس هيئة الاستثمار الوطني عضوا

10- عبد القادر الدخيل مديرا تنفيذيا ومقررا

المكتب التنفيذي لاعمار الموصل :-

1- المستشار صباح عبد اللطيف رئيسا

2- محافظ نينوى. عضوا

3- وكيل وزير التخطيط. =

4- وكيل وزير المالية =

5- رئيس جامعة الموصل =

6- عبد القادر الدخيل مديرا تنفيذيا

7- الاب رائد عادل كلو عضوا

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