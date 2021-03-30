الصحة تصدر بيانا خطيرا

2021/03/30 | 21:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل أعلى معدل منذ بدء الجائحة حيث تم تشخيص اكثر من 38 الف إصابة بكورونا خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (30 آذار 2021)، "يشير الموقف الوبائي في العراق الى تسجيل 38536 أصابة خلال الاسبوع المنصرم وهو اعلى معدل سجل في العراق منذ بدء الجائحة ، في ظل أستمرار التهاون والاستهانة في الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين من عدم ارتداء الكمام وازدياد التجمعات البشرية في مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص بالرغم من اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين والمتابعة المستمرة من قبل الفرق الصحية الوقائية".

وأضاف البيان، ان "استمرار الاستهانة بالاجراءات الوقائية بهذا الشكل قد يسبب تصاعد نسب الاصابات الى الحد الذي قد يشكل خطورة على مؤسساتنا الصحية من حيث القدرة على استيعاب الحالات وهذا يؤدي الى عواقب وخيمة وخطيرة على منظومة الامن الصحي".

وتابع "لقد اتفق خبراء الصحة العامة في العالم على أهمية الحد من انتشار الوباء والسيطرة عليه من خلال التحصين باللقاح".

وأشار إلى ان "وزارة الصحة والبيئة بالتعاون مع الجهات الساندة أطلقت الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد 19 من خلال توزيع لقاح استرازنيكا- اكسفورد المقر من قبل منظمة الصحة العالمية على مراكزنا الصحية المخصصة لاعطاء اللقاح في كافة محافظات العراق، ولقد باشرت ملاكاتنا البطلة منذ يوم السبت 27 اذار في اعطاء اللقاح للمواطنين وسجل اقبال جيد من قبل المواطنين حيث وصل عدد الذين تلقوا اللقاح اكثر من 44 الف مواطن لحد الان، ليرتفع العدد الكلي الملقحين في العراق الى اكثر من 56 الف مواطن بدون تسجيل اي مضاعفات شديدة لحد الان".

واختتم البيان بالقول "نشكر ونثمن استجابة المواطنين الذين استلموا اللقاح لاحساسهم بالمسؤولية لحماية انفسهم وحماية الاخرين ونؤكد على ضرورة أخذ الجرعة الثانية في موعدها المحدد لضمان حصول المواطن على المناعة التامة بعد اسبوعين من الجرعة الثانية، والتي ستمكن المواطن من ترك ارتداء الكمام وعدم التقيد بالتباعد البدني عند تواجده مع نظرائه من الملقحين الذين انهوا الجرعة الثانية، ونهيب بالمواطنين الى الاسراع في التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية لضمان الحصول على موعد محدد للتلقيح او التوجه الى المراكز الصحية مباشرة لتسجيل انفسهم وأخذ اللقاح، وأن وزارة الصحة و البيئة تؤكد على فعالية ومأمونية اللقاحات التي توفرها للمواطنين والتي تم أعتمادها من قبل المنظمات الصحية العالمية، علما أن عدد الملقحين الكلي في العالم لحد الان قد بلغ اكثر 580 مليون شخص، نكرر شكرنا لابطال الجيش الابيض في جهودهم الكبيرة منذ بدء الجائحة لتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية لمرضانا الاعزاء والسهر على رعايتهم ابتداء من الابطال العاملين في المستشفيات و مراكز علاج كورونا، وابطال المراكز الصحية في جهودهم لتوزيع اللقاح على المواطنين وابطال الرقابة الصحية الذين يتابعون تطبيق الاجراءات الوقائية في الاسواق والمحلات والمولات والازقة وملاكاتنا البطلة التي تقوم بالتحري الفعال في المناطق ذات الخطورة العالية والمرابطة في المختبرات لاجراء الفحوصات المختبرية على مدار الساعة.



نكرر شكرنا لكل الجهات الداعمة لجهود وزارة الصحة والبيئة في السيطرة على الوباء واستدامة الخدمات الصحية في مؤسساتنا".

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