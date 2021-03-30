وفد من الـ ا.و.ك يزور محافظة صلاح الدين

2021/03/30 | 21:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من تنظيمات مركز 16 حمرين للاتحاد الوطني الكوردستاني، ضم كل من حسن محمد أحمد عضو مجلس محافظة صلاح الدين عن كتلة الاتحاد الوطني، والدكتور كامل جميل محافظة صلاح الدين، والتقوا بعمار جبر محافظ صلاح الدين.

وجاءت هذه الزيارة بهدف نقل مشاكل قضاء خورماتو الخدمية وبالأخص معاناة الأحياء الكوردية في القضاء من ناحية تبليط الشوارع الرئيسية فيها والأحتياجات الضرورية اللازمة الى محافظ صلاح الدين لغرض أيجاد الحلول المناسبة لها.

من جانبه قال حسن محمد أحمد، أننا كإتحاد وطني كوردستاني نتابع كيفية أنجاز المشاريع في القضاء، اذا حدث تلكؤ في انجازها نفاتح الجهات ذات العلاقة ومنها محافظة صلاح الدين لإتخاذ الأجراءات اللأزمة من قبلهم بصدده.

PUKmedia عمر اواره

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