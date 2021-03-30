تقرير منظمة الصحة يثير قلق الولايات المتحدة و13 دولة حليفة لها

2021/03/30 | 21:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الولايات المتحدة و13 دولة حليفة لها في بيان، الثلاثاء، عن "قلقها المشترك" حيال تقرير منظمة الصحة حول منشأ كوفيد-19 وحثت الصين على السماح للخبراء "بوصول كامل" إلى كل البيانات.

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