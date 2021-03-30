الصحة: اكثر من ٥٦ الف مواطن تلقو لقاح كورونا دون تسجيل اي مضاعفات شديدة

2021/03/30 | 21:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، ان الموقف الوبائي في العراق خلال الاسبوع المنصرم هو اعلى معدل سجل في العراق منذ بدء الجائحة، مشيرة الى ان العدد الكلي للملقحين في العراق ارتفع الى اكثر من ٥٦ الف مواطن بدون تسجيل اي مضاعفات شديدة لحد الان.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، “يشير الموقف الوبائي في العراق الى تسجيل ٣٨٥٣٦ أصابة خلال الاسبوع المنصرم وهو اعلى معدل سجل في العراق منذ بدء الجائحة ، في ظل أستمرار التهاون والاستهانة في الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين من عدم ارتداء الكمام و ازدياد التجمعات البشرية في مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص بالرغم من اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين والمتابعة المستمرة من قبل الفرق الصحية الوقائية”.

واضافت الوزارة، ان “استمرار الاستهانة بالاجراءات الوقائية بهذا الشكل قد يسبب تصاعد نسب الاصابات الى الحد الذي قد يشكل خطورة على مؤسساتنا الصحية من حيث القدرة على استيعاب الحالات وهذا يؤدي الى عواقب وخيمة وخطيرة على منظومة الامن الصحي”، لافتة الى انه “لقد أتفق خبراء الصحة العامة في العالم على أهمية الحد من انتشار الوباء والسيطرة عليه من خلال التحصين باللقاح”.

وتابعت، أن “وزارة الصحة والبيئة بالتعاون مع الجهات الساندة أطلقت الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد ١٩ من خلال توزيع لقاح استرازنيكا- اكسفورد المقر من قبل منظمة الصحة العالمية على مراكزنا الصحية المخصصة لاعطاء اللقاح في كافة محافظات العراق، ولقد باشرت ملاكاتنا البطلة منذ يوم السبت ٢٧ اذار في اعطاء اللقاح للمواطنين وسجل أقبال جيد من قبل المواطنين حيث وصل عدد الذين تلقوا اللقاح اكثر من ٤٤ الف مواطن لحد الان ، ليرتفع العدد الكلي الملقحين في العراق الى اكثر من ٥٦ الف مواطن بدون تسجيل اي مضاعفات شديدة لحد الان”.

وثمنت الوزارة، “استجابة المواطنين الذين استلموا اللقاح لاحساسهم بالمسؤولية لحماية انفسهم وحماية الاخرين ونؤكد على ضرورة أخذ الجرعة الثانية في موعدها المحدد لضمان حصول المواطن على المناعة التامة بعد اسبوعين من الجرعة الثانية، والتي ستمكن المواطن من ترك أرتداء الكمام وعدم التقيد بالتباعد البدني عند تواجده مع نظرائه من الملقحين الذين انهوا الجرعة الثانية”، مطالبة المواطنين الى “الاسراع في التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية لضمان الحصول على موعد محدد للتلقيح او التوجه الى المراكز الصحية مباشرة لتسجيل انفسهم و أخذ اللقاح”.

واكدت، على “فعالية ومأمونية اللقاحات التي توفرها للمواطنين والتي تم أعتمادها من قبل المنظمات الصحية العالمية ، علما أن عدد الملقحين الكلي في العالم لحد الان قد بلغ اكثر ٥٨٠ مليون شخص”.

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