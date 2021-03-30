روزنامة الأسبوع ـ لَوْ أَنَّهُمْ ..! - كمال الجزولي

2021/03/30 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_الجزولي الإثنينبصُدفة التَّوافق مع عيد الرَّبيع، ويوم الأم، رحلت العالمة النِّحريرة، والمفكِّرة الكبيرة، والسَّاردة الباتعة، والمرأة ذات الرَّبيع النَّفسي الدَّائم، نوال السَّعداوي، التي أضحت رقماً يصعب تجاوزه في ساحة الفكر والإبداع، بإسهامها في تسليح المرأة العربيَّة، بالذَّات، أينما كانت، بالوعي، من زاوية نظرها! رحلت في عمر التِّسعين، مخلِّفة إرثاً لا يُستهان به من الأعمال الملهمة للكثيرات والكثيرين ......





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