2021/03/30 | 22:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير وكر لداعش في صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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