محدث.. النفط يهبط 1.5% عند التسوية مع تراجع مخاوف الإمدادات

2021/03/30 | 22:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط بنحو 2 بالمائة خلاال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليهبط "برنت" أدنى 64 دولاراً، مع تلاشي مخاوف نقص الإمدادات.

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