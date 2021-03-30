"النواب" العراقي يصوّت على موازنة 2021.. الأربعاء

2021/03/30 | 22:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، أعضاء المجلس إلى الحضور لعقد جلسة التصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، في الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الأربعاء.وذكرت الرئاسة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية …

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