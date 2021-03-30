شبر مخاطبا الكاظمي: ابتعد عن المزايدات في قضية سعر صرف الدولار

2021/03/30 | 22:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعا السياسي العراقي، ليث شبر، الثلاثاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، للابتعاد عن المزايدات في قضية سعر صرف الدولار، لتسببه بالضرر الكبير للطبقة الفقيرة والمتوسطة من الشعب.

وقال شبر في تصريح تابعه NRT اليوم، (30 آذار 2021)، "رئيس مجلس الوزراء ‎نتمنى الابتعاد عن المزايدات في قضية سعر صرف الدولار فالقرار تم اتخاذه من قبل البنك المركزي وفق رؤية واستراتيجية هادفتين، وبدأنا نلمس النتائج على نمو الاحتياطي النقدي، وعلى تصنيف العراق الائتماني دوليا".

وأضاف "بكل ثقة أقول أن هذا القرار سبب ضررا كبيرا للطبقة الفقيرة والمتوسطة من الشعب وهم يمثلون أكثر من 80 بالمئة".

وأوضح ان القرار "شعبيا.



مرفوض من الجميع ماعدا جمهور التيار الصدري والتجار الذين اكتنزوا الدولار وأهل مكاتب الصيرفة".

وتابع "سياسيا.



مرفوض من أغلب الكتل في البرلمان، ووطنيا.



مرفوض منا جميعا".

‏واكمل حديثه مخاطبا الكاظمي، "دولة الرئيس، أما بالنسبة للرؤية الاستراتيجية الهادفة فلماذا لا يتم عرضها لمناقشتها، نمو الاحتياط النقدي لا قيمة له أزاء الضرر الاجتماعي الكبير، أما تصنيف العراق الإئتماني دوليا فلا علاقة له أبدا بخفض قيمة الدينار العراقي، نحن نصدقك القول ففي القضايا الوطنية علينا أن نقف مع الشعب".

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