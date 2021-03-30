وزير الخارجية يؤكد موقف العراق في الاستمرار بمحاربة داعش عسكرياً وفكرياً

2021/03/30 | 22:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، الثلاثاء، للتحالف الدولي موقف العراق في الاستمرار بمحاربة عصابات داعش الارهابية عسكريا وفكريا.والقى وزير الخارجيّة كلمة العراق في الاجتماع الوزاريِّ للتحالف الدوليِّ لهزيمة داعش الذي عقد مساء يوم الثلاثاء 2021/3/31 عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، حيث اعرب في مستهلّ كلمته عن شكر العراق لدول التحالف الدوليّ للمُساندة في هزيمة تنظيم داعش […]

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