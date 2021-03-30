أسوأ أزمة إنسانية.. أطباء اليمن في الخطوط الأمامية

2021/03/30 | 22:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "هنغر وارد" أو "عنبر الجوع"، فيلم وثائقي يحاول فيه المخرج، سكاي فيتزجيرالد، أن ينقل يوميات ما يحدث في اليمن من خلال الأطباء والممرضين، حيث يعيش هذا البلد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

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