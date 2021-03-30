نص كلمة وزير الخارجية العراقي في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي

2021/03/30 | 22:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شدد وزير الخارجية فؤاد حسين، الثلاثاء، على توحيد الجهود الدوليّة لإيجاد حلٍّ سياسيّ لأزمة سوريا، فيما قدم شكره لقوات التحالف وحلف الناتو لـ "مساندتهم العراق في هزيمة تنظيم داعش".

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وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 آذار 2021)، أن "فؤاد حسين ألقى كلمة العراق في الاجتماع الوزاريِّ للتحالف الدوليِّ لهزيمة داعش الذي عقد مساء اليوم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة".

وأعرب الوزير، بحسب البيان، عن "شكر العراق لدول التحالف الدوليّ للمُساندة في هزيمة تنظيم داعش الإرهابيّ، والجُهُود المبذولة في دعم إعادة الاستقرار، وتقديم الخدمات الأساسية إلى المُدُن المُحرَّرة، وعودة النازحين إلى مُدُنهم، وتعزيز جُهُود الإعمار"، مُضِيفاً "نُقدّم شكرنا إلى بعثة الناتو في العراق لجُهُودها في مجال بناء القدرات الأمنيّة، والتدريب، والمشورة".

وأكّد في كلمته على "أهمّية تعزيز العمل، وتوحيد الجُهُود الدوليّة لإيجاد حلٍّ سياسيّ للأزمة في سوريا حيث تأثيره المُباشِر في الأمن، والاستقرار الإقليميّ، وعدم الاستقرار في سوريا قد يؤثر مستقبلاً على الوضع الأمنيّ في العراق".

ودعا إلى "معالجة الوضع الإنسانيّ للعائلات في مُخيَّم الهول في سوريا، ومنع تنظيم داعش من اختراق مُخيّمات النازحين، ونشر فكره الإرهابيّ، وإعادة تنظيم صُفوفه"، مُؤكّداً "موقف حكومة وشعب العراق في الاستمرار في محاربة تنظيم داعش الإرهابيّ والقضاء عليه عسكرياً وفكرياً، وأن القوات الأمنيّة لديها تجارب في هذا المجال، ومعلومات واسعة هذا التنظيم وعناصره، وكذا خبرتها في محاربة ودحره".

وبين أنّ "الحكومة العراقيّة بذلت جُهُوداً كبيرة لتسهيل العودة الآمنة للنازحين من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات، ومنها تهيئة الظروف التي تمكنهم من العودة الطوعية الآمنة إلى مناطقهم الأصلية".

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