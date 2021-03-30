انقاذ 5 اطفال حاول والدهم حرقهم في السماوة

2021/03/30 | 22:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ المثنى

اعلنت قيادة شرطة المثنى، اليوم الثلاثاء، انقاذ اطفال حاول والدهم حرقهم في السماوة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز قاطع نجدة السوق التابع إلى قسم شرطة النجدة تمكنت من انقاذ اطفال حاول أبيهم حرقهم وحرق نفسه معهم، حيث كان الأب يهم بحرق اطفاله الخمسة (إثنان بنات وثلاثة أولاد) باستعمال مادة (البنزين) بداعي الفقر والعجز عن تأمين احتياجاتهم اليومية من مأكل وملبس".وبينت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق القانون".

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