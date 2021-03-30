صافرة عراقية تعلن عن خماسية سعودية أمام فلسطين في التصفيات الآسيوية المزدوجة

2021/03/30 | 22:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

منحت صافرة الحكم الدولي العراقي مهند قاسم ومساعديه ميثم خماط وواثق مدلل اليوم الثلاثاء (30 آذار 2021) ، الفوز للسعودية على فلسطين 5 - صفر ، ضمن منافسات الجولة التاسعة لفرق المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المزدوجة، والتي عادت اليوم لفرق المجموعة بعد التوقف بسبب فيروس كورونا، في لقاء جرى على ملعب ملعب الملك سعود بالرياض وبحضور جماهيري وصل الى 40 بالمئة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، " منذ البداية كان هناك ضغط سعودي أجبر الفلسطيني الى الدفاع مع غلق كل المنافذ على الفريق السعودي الذي غابت عليه الحلول بسبب بسالة الدفاع الفلسطيني، مع استغلال الاخير بين الحين والآخر الى الهجوم المرتد وكانت الفرص شحيحة، حتى الدقيقة 37 وهدف السبق السعودي وجاء من كرة عرضية لفهد المولد تصدى لها ياسر الشهراني بقوة هز بها الشباك الفلسطينية بالهدف الاول، وإستمر الضغط السعودي ليثمر عن هدفٍ ثانٍ جاء في الدقيقة 43 بعرضية سلطان الغنام وخطأ دفاعي فلسطيني سددها بالرأس فهد المولد ليعلن عن هدف التقدم الثاني، وينهي الشوط الاول بالهدفين السعوديين".

وأضاف،" وأستمرت الافضلية السعودية الى الشوط الثاني امام ارتباك دفاع فلسطيني إستقبل خلال خمسة دقائق في هذا الشوط هدفين هزت شباك الحارس الفلسطيني توفيق علي، بواسطة صالح الشهري في الدقيقتين( 52و57)،وأستمرت السيطرة السعودية مع تراجع دفاعي فلسطيني وصل الى التكتل خوفا من الهزيمة الأثقل،لتعلن صافرة الحكم مهند قاسم عن ركلة جزاء سعودية وهدف سعودي خامس بالدقيقة 87 سجله سالم الدوسري، وانتهاء اللقاء سعودي 5 – صفر".

وبهذا الفوز ارتفع رصيد المنتخب السعودي الى النقطة (11) وصدارة المجموعة الثالثة، يليه المنتخب الأوزبكي بتسع نقاط ، والمنتخب السنغافوري ثالثاً ونقاطه الـ (7)، ومن ثم اليمن (5) نقاط، وفلسطين (4) نقاط.

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