صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد إيطاليا 4.25% هذا العام

2021/03/30 | 22:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد إيطاليا خلال العام الجاري، بدعم استمرار التطعيم بلقاح كورونا.

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